Kontron verwies in der Mitteilung am Montagabend darauf, dass Ennoconn auch nach dem Vollzug die 48,36 Prozent nicht überschreiten und keine Mehrheit erreichen werde. «Ein weiterer Ausbau der Beteiligung ist durch Ennoconn nicht geplant», schrieb die Firma aus Oberösterreich. «Kontron wird weiterhin eigenständig bleiben.» Das bestehende Management werde weiterarbeiten. Dazu sei geplant, auch die Kooperation mit Foxconn/Ennoconn voranzutreiben. Mittelfristig sollen Synergien von rund 40 Millionen Euro entstehen./phs/APA/he