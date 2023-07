Die indische Regierung will ihre einheimische Chipproduktion stärken und ein wichtiger Teil der weltweiten Halbleiter-Lieferkette werden. Sie wirbt dazu mit Anreizen für Investoren. Foxconn betonte, man sei schon seit 2006 in Indien tätig - zunächst zur Nokia -Produktion - und wolle weiter im Land bleiben. Aber der Aufbau eines robusten Ökosystems zur Halbleiter-Herstellung in Indien benötige Zeit./asg/DP/ngu