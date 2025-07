Autofrachter sank vor den Azoren

Das Spezialschiff war auf dem Weg von Emden in die USA mit 3.928 Autos - grösstenteils Neuwagen von VW -Marken wie Audi, Bentley, Lamborghini, Seat und eben Porsche. Darunter waren auch 100 Porsche-Elektroautos vom Typ Taycan. Auf Höhe der Azoren geriet es am 16. Februar 2022 in Brand, sechs Tage nach der Abfahrt in Emden. Einen halben Monat später sank es bei einem Abschleppversuch. Das Schiff fuhr nach Aussage des Vorsitzenden Richters für die japanische Reederei Mitsui O.S.K. Lines, die sehr erfahren im Bereich Autotransporte sei.