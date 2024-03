Vor der Küste Jemens ist am Mittwoch erneut ein Frachtschiff angegriffen und beschädigt worden. Wie die für die Sicherheit der Handelsschifffahrt zuständige Stelle der britischen Marine (UKMTO) mitteilte, wurde das Handelsschiff etwa 50 nautische Meilen südwestlich der Hafenstadt Aden von einem Geschoss getroffen und beschädigt. Die Besatzung hat die «True Confidence» demnach verlassen, das Schiff treibt steuerlos im Meer. In einer früheren Meldung hatte es geheissen, Besatzungen von Schiffen in der Nähe hätten einen lauten Knall und eine grosse Rauchwolke wahrgenommen.

06.03.2024 19:14