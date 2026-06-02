Die Ausgangslage ist komplex: Geht es nach den Staatspolitischen Kommissionen (SPK), soll das neu ausgehandelte EU-Vertragspaket soll mit einem Übergangsartikel in der Verfassung verknüpft werden. Das soll im Wesentlichen ermöglichen, das Paket dem obligatorischen Referendum zu unterstellen. Damit müssten Volk und Stände den Verträgen zustimmen.