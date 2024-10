Dramatische Warnungen für Florida

«Milton» soll am Mittwochabend (Ortszeit) die Westküste Floridas erreichen. In der Stadt Tampa sprach die Bürgermeisterin Jane Castor im Sender CNN eine eindrückliche Warnung an die Bevölkerung aus: «Ich kann ohne jegliche Dramatisierung sagen: Wenn Sie sich dafür entscheiden, in einem der Evakuierungsgebiete zu bleiben, werden Sie sterben.» Zahlreiche Flughäfen in dem Bundesstaat stellten ihren Betrieb ein.