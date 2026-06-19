Was geschieht mit den Lohnbeiträgen?

Vorderhand nichts. Denn das Parlament hat die von der SP, Mitte und Grünen gewollte und von der Einigungskonferenz beantragte Erhöhung abgelehnt. Während dreier Beratungsrunden hatten die Räte über höhere Lohnabzüge gestritten. Zuletzt stand noch eine Erhöhung von 0,2 Prozentpunkten zur Debatte. Der Nationalrat lehnte diese mit 98 zu 96 Stimmen bei 4 Enthaltungen ab. SVP, FDP und GLP setzten sich durch. Sie wollen die 13. Rente im Zusammenhang mit einer strukturellen Reform der AHV finanzieren. Dabei soll ihrer Meinung nach auch über eine Erhöhung des Rentenalters gesprochen werden. Die GLP gab schliesslich den Ausschlag für die Mehrwertsteuer-Erhöhung. Auf diesem Weg könne die 13. Rente teilweise finanziert und der Druck für Reformen bei der AHV aufrechterhalten werden, lautete die Begründung.