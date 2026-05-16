Die abermalige Verlängerung der Ende April schon einmal ausgedehnten Feuerpause um weitere 45 Tage wurde nach einer dritten Gesprächsrunde zwischen israelischen und libanesischen Regierungsvertretern in Washington bekanntgegeben. «Die Friedensgespräche verliefen offen und konstruktiv und sollen nun auf zwei Ebenen vorangetrieben werden: auf sicherheitspolitischer und auf politischer Ebene», schrieb der israelische Botschafter in den USA, Jechiel Leiter, auf der Online-Plattform X. «Es wird Höhen und Tiefen geben, doch die Erfolgsaussichten sind gross.»