Linke unzufrieden mit der Auswahl

Die SP-Fraktion mit 50 Stimmen im Parlament teilte am Dienstagabend lediglich mit, dass sie sich ans offizielle Ticket halten werde. Am Point de Presse der Fraktionsspitze wurde dennoch ein Unbehagen am Wahlvorschlag der Mitte spürbar. Sie verwies explizit auf die Kritik in den vergangenen Wochen, dass die beiden Kandidaten politisch zu weit rechts stünden. Weiter kritisiert wurde der Umstand, dass die Mitte keine Frau zur Wahl vorschlägt.