Corrado Mura arbeitet seit März 2024 bei der Franke Gruppe. Zuletzt verantwortete er als Vice President die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) für Franke Home Solutions. Davor hatte er weltweit verschiedene Führungsaufgaben bei der Whirlpool Corporation inne. Laut Mitteilung ist Mura italienischer Staatsbürger und 53 Jahre alt.