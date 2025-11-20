Mura wird die Aufgaben zum 1. Januar 2026 übernehmen. Er folgt dabei auf Barbara Borra, die nach sieben Jahren in der Führungsposition in den Ruhestand treten wird.
Corrado Mura arbeitet seit März 2024 bei der Franke Gruppe. Zuletzt verantwortete er als Vice President die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) für Franke Home Solutions. Davor hatte er weltweit verschiedene Führungsaufgaben bei der Whirlpool Corporation inne. Laut Mitteilung ist Mura italienischer Staatsbürger und 53 Jahre alt.
cg/ra
(AWP)