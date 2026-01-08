Mit der Akquisition stärke Franke insbesondere ihre Kompetenz im Bereich zentraler Lüftung und beschleunige die Expansion im nordischen Markt, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Røros Metall wird gemäss den Angaben Teil der Division Home Solutions, die auf Systeme und Lösungen für die private Küche spezialisiert ist. Die Integration soll das weitere Wachstum der Marke RørosHetta innerhalb des globalen Franke-Netzwerks unterstützen.