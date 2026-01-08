Mit der Akquisition stärke Franke insbesondere ihre Kompetenz im Bereich zentraler Lüftung und beschleunige die Expansion im nordischen Markt, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Røros Metall wird gemäss den Angaben Teil der Division Home Solutions, die auf Systeme und Lösungen für die private Küche spezialisiert ist. Die Integration soll das weitere Wachstum der Marke RørosHetta innerhalb des globalen Franke-Netzwerks unterstützen.
Der bisherige Eigentümer und CEO Håvard Augensen übernimmt neu die Leitung der Franke-Organisation in der nordischen Region. Er folgt auf Christoph Stuebi, der die Integration von Røros Metall verantworte und den Übergang begleiten werde. Augensen soll insbesondere das Wachstum von Franke Home Solutions vorantreiben und die Kompetenz im Bereich zentraler Lüftung weiter ausbauen.
Das Familienunternehmen Røros Metall wurde laut Mitteilung 1946 gegründet und brachte 1981 seine erste Dunstabzugshaube auf den Markt. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet es mit Faber, der Lüftungsmarke von Franke, zusammen. 2024 übernahm das Unternehmen zudem den Vertrieb von Franke-Spülen und -Armaturen in Norwegen.
awp-robo/uh/rw
(AWP)