Die um 14.30 Uhr veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten hatten derweil im aktuellen Umfeld mit Panikverkäufen an den Aktienmärkten keinen nennenswerten Einfluss auf das Geschehen an den Devisenmärkten. «Ich kann mich nicht entsinnen, dass ein US-Arbeitsmarkt jemals so zur Nebensache geriet wie heute», kommentierte Dirk Chlench, Ökonom bei der LBBW. Die Märkte stehen ganz in Bann des Zollstreits.