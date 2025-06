Auch zum Euro hat der Franken etwas an Boden verloren. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 0,9390 Franken nach 0,9398 im frühen Handel. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1468 zeigt.