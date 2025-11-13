Das Dollar/Franken-Paar bewegte sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,7945, nachdem die US-Währung am Morgen noch nahe der Marke von 80 Rappen notiert hatte. Der Euro kostet derweil 0,9237 Franken nach Notierungen von 0,9258 am Morgen. Zur US-Währung ist der Euro im Tagesverlauf wieder über die Marke von 1,16 gestiegen und notiert derzeit bei 1,1627 Dollar.