Generell wird der Dollar weiter durch die Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed Mitte des Monats geschwächt. «Ein leicht enttäuschender US-Arbeitsmarktbericht verstärkte die Hoffnungen auf Leitzinssenkungen», heisst es in einem Marktkommentar der Dekabank. Dabei, ob und wie stark die US-Zinsen gesenkt werden, dürften aber auch die am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten noch ein Wörtchen mit zu reden haben, sagt ein Händler.