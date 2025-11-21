Aktuell notiert das USD/CHF-Paar bei 0,8069 nach 0,8040 am Morgen, im bisherigen Tageshoch waren es gar 0,8083. Auch der Euro hat wieder etwas Terrain zum Greenback verloren: Das EUR/USD-Paar wird derzeit zu 1,1515 gehandelt nach 1,1546 am Morgen, das heutige Tief lag sogar knapp unter 1,15. Entsprechend sind die Veränderungen beim EUR/CHF-Paar eher gering: Das Paar geht zu 0,9291 um nach 0,9283 am Morgen (Tageshoch 0,9299).