«Der starke Rückgang der Gesamtinflation in der Schweiz im Januar bedeutet, dass die Inflationsrate die SNB-Prognose für das erste Quartal von 1,8 Prozent mit Sicherheit unterschreiten wird», heisst es in einem ersten Kommentar. Das wiederum schürt die Erwartung, dass die SNB als erste Zentralbank der G10-Staaten in diesem geldpolitischen Zyklus die Zinsen senken könnte.