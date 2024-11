Derweil stehen in den USA im weiteren Wochenverlauf nur wenige Konjunkturdaten an. Nachrichten zu den Plänen des designierten neuen US-Präsidenten Donald Trump dürften das Geschehen am Devisenmarkt bestimmen, erwartet die Commerzbank. «Sollten keine neuen, grossen Überraschungen kommen, die natürlich jederzeit möglich sind, rechne ich deshalb angesichts mangelnder Impulse diese Woche eher mit Seitwärtshandel in Euro-Dollar», heisst es in einem Kommentar.