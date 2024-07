Zum Franken haben derweil sowohl Dollar als auch zum Euro abgegeben. So kostet der Dollar am späten Nachmittag 0,8839 Franken, nachdem er am Morgen noch zu mehr als 89 Rappen gehandelt wurde. Der Euro fiel zum Franken unter die Marke von 96 Rappen auf zuletzt 0,9594 nach 0,9661 am Morgen.