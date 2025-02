Die Inflation in der Schweiz ist weiter auf dem Rückzug. Im Januar betrug sie nur noch 0,4 Prozent nach 0,6 Prozent im Dezember. Dabei gehen die Einschätzungen der Analysten auseinander, welche Folgen die neuesten Inflationsdaten auf den nächsten Zinsentscheid der SNB haben könnten. Für einige sprechen die Zahlen dafür, dass die Nationalbank die Zinsen auf dem aktuellen Niveau halten wird. Andere sehen eine Lockerung als wahrscheinlich an, da sich die Teuerung inzwischen am unteren Ende des Zielbandes befindet.