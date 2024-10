Am späten Nachmittag wird der Euro bei 0,9389 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am Mittag. Auch der Dollar fiel im Laufe des Nachmittag auf 0,8553 Franken nach 0,8581 Franken am Mittag. Das Währungspaar Euro/Dollar notiert mit 1,0978 derweil nur wenig verändert.