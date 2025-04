Aktuell taucht der Euro auf noch 0,9256 Franken ab nach 0,9291 Franken am späten Vormittag. Das ist beinahe ein neues Allzeittief in der rund 25-jährigen Geschichte der Gemeinschaftswährung. Ähnlich wenig wie derzeit wurde im November 2024 bezahlt. Werden anstelle der nominalen allerdings die realen Wechselkurse genommen, sieht die Rechnung etwas anders aus. Da die Inflation in der Schweiz in den letzten paar Jahren deutlich geringer war, ist die reale Aufwertung deutlich geringer als die nominale.