Das USD/CHF-Paar hat kurz vor 14.30 Uhr die Marke von 0,77 unterschritten und steht aktuell nur ganz leicht darüber (0,7707). Mehr oder weniger gleichzeitig ist das EUR/CHF-Paar unter die Grenze von 0,91 gefallen auf notiert aktuell bei 0,9089. Dies ist - abgesehen von kurzfristigen Bewegungen bei Auflösung der Euro-Mindestgrenze der SNB 2015 - der höchste Stand des Frankens zur Gemeinschaftswährung aller Zeiten bzw. ein neues Jahrestief.