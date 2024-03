Auch der Euro hat sich am Berichtstag kaum von der Stelle bewegt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0818 US-Dollar und damit etwa so viel wie im frühen Handel. Die am Vormittag veröffentlichten Daten zu den Konsumentenpreisen aus der Eurozone bewegten den Euro nicht nachhaltig. Die Inflation in der Eurozone hat sich im Februar erneut abgeschwächt, allerdings nicht ganz so stark wie erwartet. Die Inflationsrate sank von 2,8 Prozent im Vormonat auf 2,6 Prozent. Es war ein Rückgang auf 2,5 Prozent erwartet worden.