Der Dollar verlor gegenüber den Franken seit dem Vormittag stetig an Wert. Mit der Publikation der jüngsten US-Konjunkturdaten, darunter dem vom Fed viel beachteten PCE-Preisindex, ging es dann noch etwas stärker nach unten. Am frühen Abend wird der «Greenback» zu 0,8424 Franken gehandelt, nach 0,8488 am Morgen.