Kritik an Flugsicherungen

Fraport hat laut Schulte die operativen Probleme aus dem Neustart nach der Pandemie gelöst und ausreichend geschultes Personal an Bord. Probleme erwartet der Manager in den kommenden Jahren eher aus dem Luftraum, der immer enger werde. Gründe sind zusätzliche militärische Übungen, Luftraumsperren wegen der Konflikte in der Ukraine und Nahost sowie das europaweit steigende Flugaufkommen.