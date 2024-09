Frankfurt ist mit knapp 2 Millionen Tonnen im Jahr vor Leipzig-Halle Deutschlands grösster Frachtflughafen. Rund ein Viertel der Ladung fliegt an Bord von Passagiermaschinen mit. Der grössere Teil wird hingegen in spezielle Frachtmaschinen verladen. Lufthansa Cargo ist der mit Abstand grösste Anbieter vor Ort und bietet rund 300 Zielorte in über 100 Ländern an. Zur Jahresmitte betrieb das Unternehmen 17 Boeing 777 und vier Airbus A321 als Frachter./stw/ceb/DP/nas