Holt Frankfurt die IAA zurück?

Frankfurt steht auch bereit, falls der Verband der Automobilindustrie (VDA) seine Auto-Schau IAA nach 2025 neu vergeben sollte. Man werde in diesem Fall den Hut in den Ring werfen und ein Angebot für den Standort Frankfurt abgeben, kündigt der Oberbürgermeister und Messe-Aufsichtsratschef Mike Josef (SPD) an. Die in Frankfurt begründete IAA findet seit 2021 in München statt, wo es aber bislang keine kommunale Zusage für die Folgeveranstaltungen nach 2025 gibt.