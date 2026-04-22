Mit der möglichen Erweiterung des T3 um einen weiteren Flugsteig wäre das Ende des genehmigten Ausbaus am grössten deutschen Flughafen erreicht. 2025 haben rund 63 Millionen Menschen die gut 460.000 Starts und Landungen genutzt. Möglich sind mit dem bestehenden System laut Planfeststellung gut 700.000 Bewegungen, sodass noch eine erhebliche Reserve vorhanden ist. Auch zur Eröffnung des T3 regte sich in der Region Protest gegen Lärm und Umweltbelastungen./ceb/DP/nas