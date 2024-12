Der Tschad, der an den Niger angrenzt, liegt im Inneren der Sahelzone am Südrand der Sahara inmitten mehrerer Konfliktstaaten und galt als letzter verbliebener Partner des Westens gegen islamistische Terroristen in der Sahelzone. Durch die Region verlaufen entscheidende Migrations- und Schmuggelrouten Richtung Europa. Im Juni hatte Russlands Aussenminister Sergej Lawrow den Tschad besucht und militärische Hilfe versprochen./evs/DP/jha