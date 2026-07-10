Die Zusammenarbeit mit Frankreich sei gut gewesen. Frankreich habe insbesondere mit dem Einsatz von Gendarmeriekräften einen Beitrag zu den Sicherheitsmassnahmen geleistet. Und anders als beim G7-Gipfel 2003 in Evian seien diesmal keine ausländischen Staats- und Regierungschefs in der Schweiz untergebracht gewesen. Damals hatte Frankreich einen grossen Teil der Kosten übernommen.