Frankreich wird eines seiner beiden letzten Kohlekraftwerke bis zum geplanten Ende der Kohleverstromung 2027 in Betrieb halten. Wie der staatliche Energiekonzern EDF ankündigte, werde das Kraftwerk in Cordemais in Westfrankreich dann ausser Betrieb genommen, aber nicht, wie ursprünglich geplant, auf den Betrieb mit Biomasse umgestellt. Die Befeuerung mit Holzabfällen habe sich als technisch und wirtschaftlich nicht realistisch erwiesen. Ins Auge gefasst werde allerdings, den Standort für die Fertigung von Rohrleitungen für künftige Kernkraftwerke zu nutzen, die Frankreich errichten will.