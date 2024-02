Der Export von Kosmetikprodukten aus Frankreich hat im vergangenen Jahr abermals kräftig zugelegt. Die meisten Ausfuhren gingen in die Europäische Union mit Deutschland als grösstem Abnehmer vor Spanien und Italien, teilte der Verband der Kosmetikindustrie (Febea) am Donnerstag in Paris mit. 2023 stieg das Exportvolumen im Vergleich zum Vorjahr um weltweit 10,8 Prozent auf 21,3 Milliarden Euro. Die Exporte in die EU legten um 20,8 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro zu. Weltweit grösster Abnehmer nach der EU sind die USA, gefolgt von China, wo der Absatz ähnlich wie im Nahen Osten im vergangenen Jahr rückläufig war. Schon 2022 hatte die Branche die Exporte um 18,8 Prozent gesteigert.

08.02.2024 14:41