In Frankreich hat sich die Stimmung in den Unternehmen verschlechtert. Das Geschäftsklima sei von März auf April um einen Punkt auf 99 Zähler gefallen, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mit. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit 101 Punkten gerechnet. Nach dem Rückgang liegt das Konjunkturbarometer leicht unter seinem längeren Durchschnitt von 100 Zählern. Bis auf den Einzelhandel trübte sich die Stimmung in allen betrachteten Bereichen ein./bgf/jha/