In Frankreich hat sich die Unternehmensstimmung überraschend etwas eingetrübt. Im August sei das Geschäftsklima um einen Punkt auf 99 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit April 2021 gesunken, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mit. Analysten hatten im Schnitt damit gerechnet, dass das Geschäftsklima weiter bei 100 Punkten auf seinem längeren Durchschnitt verharrt. Insee erklärte den Rückgang mit einer Verschlechterung der Geschäftslage in der verarbeitenden Industrie und im Dienstleistungssektor./la/jcf/jha/

24.08.2023 09:05