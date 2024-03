Die Stimmung in französischen Unternehmen hat sich im März verbessert. Das Geschäftsklima stieg um zwei Punkte auf 100 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Erstmals seit einem halben Jahr liegt der Indikator auf seinem langfristigen Durchschnittswert. Analysten hatten im Schnitt mit 99 Punkten gerechnet. Die Stimmung hellte sich in fast allen betrachteten Bereichen auf, nur im Bausektor war sie etwas schlechter./bgf/jkr/stk