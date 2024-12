Die französische Armee hat in Syrien zwei mutmassliche Standorte der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) bombardiert. Die Angriffe seien am Sonntag im Rahmen der internationalen Militäroperation «Inherent Resolve» erfolgt, die seit 2014 im Irak und seit 2015 in Syrien gegen den IS läuft, teilte Frankreichs Verteidigungsminister Sébastien Lecornu nun mit.