In Frankreich ist die Inflationsrate im November nicht ganz so deutlich gefallen wie bisher gedacht. Die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,9 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Vorläufige Daten hatten eine Rate von 3,8 Prozent ergeben. Im Oktober hatte der Preisauftrieb 4,5 Prozent betragen. Im Monatsvergleich gingen die Preise im November um 0,2 Prozent zurück./bgf/jha/

15.12.2023 08:54