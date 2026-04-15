Angesichts des Ölpreisschocks im Zuge des Iran-Kriegs hat die Inflation in Frankreich im März etwas stärker angezogen als zunächst ermittelt. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 2,0 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies entspricht der Zielmarke der Europäischen Zentralbank für den gesamten Euroraum.