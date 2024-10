Die Inflation in Frankreich hat sich wieder etwas verstärkt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Oktober im Jahresvergleich um 1,5 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten diese Teuerungsrate im Schnitt erwartet.