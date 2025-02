Die Finanzierung umfasse Pläne der kanadischen Investmentfirma Brookfield im Volumen von 20 Milliarden Euro in Projekte im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) in Frankreich, teilte das Büro von Präsident Emmanuel Macron am Sonntagabend mit. Zudem könnten Finanzierungen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in den kommenden Jahren 50 Milliarden Euro erreichen.