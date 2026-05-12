Es gebe immerhin Abkommen, die die Schweiz an die Europäische Union binden würden, betonte Farandou. Bern ziehe zudem nicht wenige Vorteile aus seinen guten Wirtschaftsbeziehungen zur EU. «Ich denke also, dass die Europäische Union Druck auf die Schweiz ausüben wird. Wir selbst werden Druck auf die Schweiz ausüben», betonte der Minister.