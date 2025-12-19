Shein machte in Frankreich Anfang November mit der Eröffnung einer ersten Verkaufsfläche in einem Pariser Kaufhaus von sich reden. Damals protestierten Demonstranten gegen Fast Fashion, die Arbeitsbedingungen bei dem Händler und seine ökologische Bilanz. Besondere Brisanz bekam die Eröffnung, weil kurz vorher öffentlich wurde, dass bei dem Online-Händler die Sexpuppen in Kinderoptik und genehmigungspflichtige Waffen angeboten wurden. Die Regierung drohte daraufhin mit einer Seitensperre und leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein./evs/DP/nas