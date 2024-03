Für Irritationen hatte Bundeskanzler Scholz mit der Andeutung gemacht, Grossbritannien oder Frankreich hätten Soldaten in der Ukraine zur Programmierung ihrer gelieferten Marschflugkörper, was Deutschland so nicht machen könne. Zur Frage einer Präsenz französischer Soldaten in der Ukraine sagte der Aussenminister nun: «Im Moment gibt es keine militärische Präsenz, sondern nur Unterstützung in Form von Material und Waffen.»