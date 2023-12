Die Umweltprämie beim Kauf eines umweltschonenden Neuwagens wird in Frankreich ab Mitte Dezember praktisch ausschliesslich nur noch für in Europa gefertigte E-Autos gewährt, wie die Regierung ankündigte. «Das Ziel ist, dass wir Ihnen helfen, vor allem bei uns produzierte E-Autos zu kaufen», sagte Macron. Nach früheren Angaben strebt der Präsident an, dass die Zahl der in Frankreich produzierten E-Autos bis 2027 auf eine Million Fahrzeuge jährlich steigt./evs/DP/jha