Frankreich beginnt einen Modellversuch zum Glaspfand. In vier Regionen im Norden und Westen des Landes kann ab sofort bei zwei Flaschenmodellen Pfand fällig werden. Später sollen weitere Flaschen und Schraubgläser hinzukommen. Mehrere grosse Supermarktketten sind an dem Projekt beteiligt. Der Versuch im Pays de la Loire, in der Bretagne, in der Normandie und in der Region Hauts-de-France soll anderthalb Jahre dauern. In den Gegenden wohnen etwa 16 Millionen Menschen.