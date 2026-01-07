Traktoren rollen auf Paris zu

Das Importverbot für Obst und Gemüse, das mit unerlaubten Pestiziden behandelt wurde, dürfte ebenfalls eine Geste in Richtung der weiterhin mobilisierten französischen Landwirte sein. Diese rollen mit ihren Traktoren gerade auf Paris zu, wo am Donnerstag an symbolträchtigen Orten der Hauptstadt friedliche Proteste geplant sind, wie Agrarverbände ankündigten. Eine Blockade von Paris oder des für ganz Frankreich wichtigen internationalen Grossmarktes am Stadtrand in Rungis seien aber nicht geplant, hiess es.