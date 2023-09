Die Stimmung der französischen Verbraucher hat sich im September unerwartet stark eingetrübt. Der entsprechende Indexwert fiel auf 83 Punkte, nach 85 Zählern im Monat zuvor, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang auf 84 Punkte gerechnet. Nachdem sich das Konsumklima in den drei vorangegangenen Monaten stabil entwickelt hatte, fiel es im September auf den tiefsten Stand seit Mai.

27.09.2023 09:02