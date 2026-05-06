Die Verlegung des Marine-Verbandes diene der operativen Erkundung und Vorbereitung der Mission in der Strasse von Hormus und solle dazu beitragen, den Akteuren der Handelsschifffahrt Sicherheit zu geben, teilte das Ministerium in Paris mit. Ausserdem biete sie zusätzliche Optionen für einen Ausweg aus der Krise und Stärkung der Sicherheit in der Region. Die Verlegung der französischen Schiffe habe mit der militärischen Konfrontation zwischen den USA, Israel und dem Iran nichts zu tun, betonte das Ministerium./evs/DP/jha