Der staatliche Stromkonzern EDF nahm unterdessen drei Atomreaktoren wegen der Hitzewelle ausser Betrieb. Betroffen waren die Kraftwerke Bugey, Nogent-sur-Seine und Golfech. Bei weiteren Kraftwerken wurde die Stromproduktion gedrosselt. Grund ist die gestiegene Wassertemperatur in den Flüssen, aus denen das Kühlwasser für die AKW entnommen wird. Verhindert werden soll, dass durch das Wiedereinleiten des aufgeheizten Kühlwassers die Temperatur in den Flüssen über festgelegte Grenzwerte ansteigt. Die Einschränkungen verursachten eine Verringerung der Stromproduktion um 3,5 Prozent der Leistung der französischen AKW./evs/DP/stw